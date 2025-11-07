Aperam : rebondit sur 29,6E, grimpe de +5% vers 31,4E
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 16:48
Cela n'invalide pas la formation d'un double-sommet sous 33,4/33,2E (8 et 27 octobre) et 31,4E coïncide avec le petit support de mi-octobre (le principal restant situé à 28,1E (MM100 et MM200 convergent à ce niveau).
Valeurs associées
|30,6800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,68%
