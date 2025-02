Aperam prévoit un Ebitda en diminution au premier trimestre 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous prévoyons une dette financière nette significativement plus élevée pour le premier trimestre 2025 avec la consolidation d'Universal Stainless & Alloy Products Inc", ajoute l'entreprise.

La dette financière nette atteint 544 millions d'euros au 31 décembre 2024, par rapport à 491 millions d'euros un an plus tôt.

(AOF) - Aperam a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un bénéfice net de 231 millions d’euros contre 203 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté s’est élevé à 356 millions d'euros, en croissance de 17,1%. Le chiffre d'affaires du producteur d'acier inoxydable a diminué de 5,1 %, à 6 255 millions d'euros. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 125 millions d'euros en 2024, comparé à 168 millions d'euros en 2023.

