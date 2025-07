Aperam: objectif confirmé, mais les prix en Europe pèsent information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Aperam a confirmé jeudi son objectif de résultat pour le deuxième trimestre, prévoyant toujours un Ebitda ajusté supérieur aux 86 millions d'euros enregistrés au premier trimestre.



Le sidérurgiste précise toutefois que l'évolution des prix réels des matières premières implique un effet de valorisation négatif similaire à celui du premier trimestre, contrairement aux prévisions antérieures, fondées sur les prix spot, qui avaient été fournies à l'occasion de la publication trimestrielle du 30 avril dernier.



Selon le fabricant d'aciers spéciaux, cet impact devrait représenter un ajustement d'environ 10 millions d'euros au niveau des comptes du deuxième trimestre.



Dans un communiqué, le groupe souligne que le marché brésilien reste stable en termes de demande et de volumes, avec une performance en ligne avec l'objectif annuel d'un Ebitda ajusté compris entre 100 et 120 millions d'euros.



Le segment des alliages est lui aussi resté solide au deuxième trimestre, fait-il valoir.



En revanche, la pression sur les prix s'est accentuée en Europe, où les prix réalisés ont reculé par rapport au premier trimestre dans un contexte où la demande demeure faible sur fond de conjoncture économique incertaine.



'Cette mise à jour reflète des difficultés dans l'inox en Europe, alors que les autres segments se portent bien', commentent ce matin les analystes d'Oddo BHF dans une note de réaction.



La société de Bourse estime que la légère révision à la baisse des attentes pour le deuxième trimestre pourrait décevoir les marchés, même si elle concerne uniquement des effets comptables sans impact sur la trésorerie.



Oddo maintient ainsi sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 34 euros, tout en notant que le second semestre pourrait désormais commencer à présenter certains risques.



Aperam rappelle que le consensus sur son Ebitda ajusté du deuxième trimestre s'établit actuellement à 119 millions d'euros.



Suite à ces annonces, l'action Aperam essuyait un repli limité de l'ordre de 0,3% jeudi matin dans les premiers échanges sur Euronext Paris.





