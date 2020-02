Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam-Les tensions commerciales pèsent sur le bénéfice, divisé par deux Reuters • 05/02/2020 à 08:21









PARIS, 5 février (Reuters) - Le groupe sidérurgique Aperam APAM.AS a annoncé mercredi que son résultat net avait été divisé par deux en 2019 en raison des pressions sur les prix et de l'impact sur les volumes de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le groupe, qui dispose d'usines en France et en Belgique, a vu ses expéditions d'acier reculer de 9,4% à 1.786 milliers de tonnes l'an dernier. Il affiche ainsi un résultat net de 148 millions contre 286 millions un an plus tôt. Le groupe vise un Ebitda ajusté au 1er trimestre 2020 comparable à lui du 4e trimestre (85 millions). Le communiqué: http://bit.ly/3bcMq6b <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le communiqué: http://bit.ly/3bcMq6b ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées APERAM Euronext Amsterdam +7.78%