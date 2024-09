Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: le titre bien orienté après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 11:18









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé lundi viser un Ebitda ajusté de troisième trimestre 'légèrement supérieur' à celui qu'il avait dégagé au deuxième trimestre, à savoir 86 millions d'euros.



Dans un communiqué, le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux explique que la faible saisonnalité qui caractérise le trimestre qui s'achève a été plus que compensée par une amélioration du reconditionnement de son laminoir à chaud au Brésil.



A titre de comparaison, le consensus de marché vise actuellement un chiffre de 93 millions d'euros.



Et si les prix de certaines matières premières ont reculé ces derniers mois, le groupe indique ne pas s'attendre à ce que cette dynamique pénalise son objectif de résultat pour le troisième trimestre.



Aperam note en effet que la tendance positive qui soutenait les volumes avant l'été s'est poursuivie pendant la période estivale, ce qui devrait conduire selon lui à un Ebitda ajusté de second semestre supérieur à celui du premier semestre, un phénomène contraire à l'habituelle saisonnalité de son activité.



'Reste à déterminer si la récente détérioration des indices PMI manufacturiers aura un impact sur le quatrième trimestre', tempère toutefois la société.



Aperam a prévu de publier ses résultats de troisième trimestre le vendredi 8 octobre.



Suite à ces annonces, le titre coté à la fois sur les places Euronext Amsterdam, Bruxelles et Paris s'octroyait une progression de plus de 3% lundi matin.





Valeurs associées APERAM 27,90 EUR Euronext Amsterdam +2,80%