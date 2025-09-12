Aperam-Le directeur financier Sudhakar Sivaji nommé DG

information fournie par Reuters • 12/09/2025 à 08:34

Aperam APAM.AS a annoncé vendredi la nomination de son actuel directeur financier Sudhakar Sivaji comme directeur général, en remplacement de Timoteo Di Maulo.

Timoteo Di Maulo, qui dirigeait le groupe depuis 2015, restera au sein d'Aperam comme membre du conseil d'administration et conseiller stratégique pour les affaires publiques en Europe.

Sudhakar Sivaji lui succédera à compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Noemie Naudin, édité par Blandine Hénault)