 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,88
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aperam-Le directeur financier Sudhakar Sivaji nommé DG
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 08:34

Aperam APAM.AS a annoncé vendredi la nomination de son actuel directeur financier Sudhakar Sivaji comme directeur général, en remplacement de Timoteo Di Maulo.

Timoteo Di Maulo, qui dirigeait le groupe depuis 2015, restera au sein d'Aperam comme membre du conseil d'administration et conseiller stratégique pour les affaires publiques en Europe.

Sudhakar Sivaji lui succédera à compter du 1er janvier 2026.

(Rédigé par Noemie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

APERAM
27,0000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank