Aperam lance un acier inoxydable innovant
04/12/2025 à 13:35

Aperam annonce le lancement du grade 316A, un acier inoxydable austénitique nouvellement certifié et breveté, conçu par Aperam Innovation Lab, et développé pour servir d'alternative directe et à coût optimisé au 316L.

"Le 316A offre une résistance à la corrosion et des performances mécaniques équivalentes à celles du 316L, avec une surcharge d'alliage nettement inférieure (jusqu'à 25% de moins) grâce à une réduction importante de la teneur en molybdène", explique-t-il.

Selon le fabricant d'aciers inoxydables, électriques et de spécialité, cette avancée répond à un défi de longue date, à savoir maintenir une haute performance de corrosion tout en réduisant la dépendance aux éléments d'alliage coûteux.

Le 316A est disponible dans une large gamme de dimensions : de 0,06 mm à 13 mm d'épaisseur et jusqu'à 2 000 mm de largeur. Il est proposé en toutes les finitions standard et de surface polie, selon la norme EN 10088-2.

De plus, produit avec une forte teneur en recyclage, le 316A contribue à l'alignement des taxonomies européennes et offre une solution efficace pour les fabricants visant les objectifs de décarbonation du Scope 3.

