Aperam lance un acier inoxydable innovant
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 13:35
"Le 316A offre une résistance à la corrosion et des performances mécaniques équivalentes à celles du 316L, avec une surcharge d'alliage nettement inférieure (jusqu'à 25% de moins) grâce à une réduction importante de la teneur en molybdène", explique-t-il.
Selon le fabricant d'aciers inoxydables, électriques et de spécialité, cette avancée répond à un défi de longue date, à savoir maintenir une haute performance de corrosion tout en réduisant la dépendance aux éléments d'alliage coûteux.
Le 316A est disponible dans une large gamme de dimensions : de 0,06 mm à 13 mm d'épaisseur et jusqu'à 2 000 mm de largeur. Il est proposé en toutes les finitions standard et de surface polie, selon la norme EN 10088-2.
De plus, produit avec une forte teneur en recyclage, le 316A contribue à l'alignement des taxonomies européennes et offre une solution efficace pour les fabricants visant les objectifs de décarbonation du Scope 3.
Valeurs associées
|32,7800 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,30%
A lire aussi
-
Vladimir Poutine est arrivé jeudi en ami en Inde, pour une visite très attendue, dans le contexte des sanctions douanières imposées à New Delhi par Donald Trump en représailles à ses achats de pétrole russe. Le président russe, qui ne s'était plus rendu à New Delhi ... Lire la suite
-
Israël attendait jeudi le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un policier tué au combat le jour de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, après la restitution du corps d'un ouvrier thaïlandais. La dépouille de Sudthisak Rinthalak, ... Lire la suite
-
"Don't look back in anger" ("Ne regarde pas en arrière avec colère") : le président allemand Frank-Walter Steinmeier a cité jeudi devant le Parlement de Westminster à Londres cette chanson du groupe Oasis pour affirmer que les rancunes nées du Brexit appartiennent ... Lire la suite
-
Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 120 $. L'analyste estime que la feuille de route de croissance est établie pour l'ensemble de l'activité avec une confiance claire jusqu'à l'exercice 2028 et au-delà. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer