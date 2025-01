Aperam: l'AG d'Universal entérine le projet de rachat information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé jeudi que les actionnaires de la société américaine Universal Stainless avaient approuvé à une très large majorité le projet de rachat de leur entreprise par le spécialiste des aciers inoxydables.



Réunis en assemblée générale extraordinaire, ceux-ci se sont prononcés à hauteur de 99% en faveur de l'opération, initialement officialisée en octobre, sur la base d'un quorum représentant 68% de l'actionnariat.



Aux termes de l'accord, les actionnaires d'Universal Stainless & Alloy Products recevront 45 dollars en espèce au titre de chacun des titres qu'ils détiennent, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 539 millions de dollars.



Aperam s'attend toujours à finaliser l'acquisition dans le courant du premier trimestre.





