Aperam finalise l'acquisition de Universal Stainless

(AOF) - Aperam a annoncé hier finaliser l'acquisition de Universal Stainless. Le producteur d'acier inoxydable s'attend à des synergies annuelles de 30 millions de dollars (28,8 millions d'euros) d'ici cinq ans. Cette acquisition permet au groupe d'étendre sa présence dans l'industrie aérospatiale, de renforcer sa présence mondiale dans les aciers alliés et spéciaux, et de réduire la cyclicité et d'accroître son exposition au marché américain.

