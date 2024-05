Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: enregistre une perte nette de 19 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Aperam publie un chiffre d'affaires de 1657 ME au titre du 1er trimestre 2024, en recul de11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le spécialiste de l'acier enregistre une perte opérationnelle de 3 ME sur les trois premiers mois de l'année, loin du bénéfice opérationnel de 81 ME enregistré un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort quant à lui en recul de 57%, à 55 ME.



Aperam enregistre finalement une perte nette (part du groupe) de 19 ME, contre un résultat de +132 ME au 1er trimestre 2023, soit un résultat de base par action passé de 1,83 euro à -0,26 euro en l'espace de douze mois.



Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, rappelle que ce premier trimestre a été 'le septième trimestre consécutif de récession dans l'industrie de l'acier inoxydable'. Il met en avant le performance ESG de l'entreprise, qui, avec moins de 280 kg de CO2e par tonne d'acier, 'a déjà dépassé en 2023 son objectif ambitieux pour 2030'.



Côté perspectives, Aperam anticipe une hausse de l'EBITDA entre le 1er et le 2e trimestre et prévoit 'une dette financière nette moins élevée pour le second trimestre'.





