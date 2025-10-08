 Aller au contenu principal
Aperam bien orienté après les mesures de Bruxelles
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 14:02

Aperam grimpe de 6% à Amsterdam, au lendemain de la proposition par la Commission européenne 'd'établir un nouvel instrument visant à remédier aux effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen'.

Le sidérurgiste affirme soutenir pleinement l'approche de Bruxelles visant à fixer des quotas d'importation à un niveau reflétant la part historique des importations sur le marché européen, avant 'l'augmentation artificielle provoquée par les surcapacités mondiales'.

En outre, Aperam salue sa décision d'imposer un droit de douane de 50% sur les importations dépassant ces quotas, une mesure qu'il juge 'nécessaire pour protéger le marché européen contre les détournements commerciaux'.

Aperam appuie enfin la proposition d'introduction d'une règle d'origine 'fondre et verser', qui 'améliorera la traçabilité, garantira la transparence sur l'origine réelle de l'acier importé et contribuera à prévenir le contournement des nouvelles mesures'.

Valeurs associées

APERAM
33,4800 EUR Euronext Amsterdam +6,56%
