Aperam, Arkema, Renault... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Akwel

A périmètre et change constants, le rythme de baisse du chiffre d'affaires d'Akwel a ralenti au troisième trimestre avec une baisse de 2%, à 220,1 millions d'euros. Au premier trimestre, le repli s'était élevé à 4%, puis à -2,7% sur les trois mois suivants. L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds affiche ainsi des revenus de 730,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en recul de 3% à périmètre et change constants, ou de 3,6% à données publiées.

Aperam

Aperam, spécialiste de l'acier inoxydable, a essuyé une perte nette de 21 millions d'euros au troisième trimestre comparé à un bénéfice net de 19 millions d'euros au deuxième trimestre. Le groupe a enregistré un Ebitda de 74 millions d'euros (contre 76 millions attendus) après 112 millions d'euros au deuxième trimestre. Il est prévu que l'Ebitda ajusté au quatrième trimestre 2025 soit légèrement inférieur par rapport au troisième trimestre 2025.

Arkema

Arkema a réduit ses objectifs financiers pour 2025.Le groupe de chimie anticipe pour cette année un Ebitda compris entre 1,25 milliard et 1,3 milliard d'euros, contre 1,53 milliard d'euros réalisé en 2024, et un flux de trésorerie courant d'environ 300 millions. Précédemment, il visait un Ebitda compris entre 1,3 milliard et 1,4 milliard d'euros et un flux de trésorerie courant allant de 300 millions à 400 millions d'euros en 2025.

Delta Plus Group

Au troisième trimestre 2025, Delta Plus Group renoue avec la croissance et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 96,7 millions d'euros, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche une hausse de 2% après un premier semestre marqué par un contexte économique perturbé et attentiste. Cette reprise traduit la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions.

Euronext

Euronext a dévoilé un résultat opérationnel en hausse au troisième trimestre et un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros. Le bénéfice net a reculé de 6,1%, à 149,70 millions d'euros, alors que consensus s'élevait à 144,8 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12,6% (+10,3% en données comparables), à 276,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 63,2%, en amélioration de 1,6 point en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 269,60 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 161,40 millions d'euros, en hausse de 2,9% en données comparables.

Getlink

Au moins d'octobre, le trafic des navettes camions de Getlink s'est affaissé de 7%, à 99 098 unités, tandis que les navettes passagers ont transporté 153 929 véhicules de tourisme, soit une hausse de 4%. Sur les dix premiers mois de l'année, le trafic des camions a reculé de 3%, alors que celui des navettes passagers a augmenté de 2%.

Hexaom

Le constructeur de maisons livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Interparfums

Dans le cadre du projet de fusion/absorption de la société Inteparfums Holdings par Interparfums, l'Autorité des marchés financiers a considéré que la fusion projetée n'était pas de nature à justifier la mise en œuvre préalable d'une offre publique de retrait visant les actions Interparfums. Le 31 octobre dernier, la société Interparfums avait annoncé un projet de simplification de sa structure de contrôle en absorbant Interparfums Holdings. Cette dernière ne dispose d'aucune activité opérationnelle, et son seul actif (hors liquidité) est constitué de titres Interparfums.

JCDecaux

Le chiffre d'affaires de JCDecaux a atteint 926,1 millions d'euros au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 2,3% en croissance publiée et de 0,9% en croissance organique, dans un environnement macroéconomique qui est resté difficile et incertain. Le groupe anticipait sur ce troisième trimestre un recul organique de ses ventes entre 1 et 3%. En outre, le chiffre d'affaires publicitaire (hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires) a été globalement stable sur ce trimestre (-0,1% en organique).

LNA Santé

Au troisième trimestre, LNA Santé a vu son chiffre d'affaires progresser de 12,7%, à 224,3 millions d'euros. Sur neuf mois, la croissance a atteint 14%, à 670,8 millions d'euros. L'acteur de santé global qui dispose de 87 établissements (cliniques de chirurgie, de réadaptation, de santé mentale…) a précisé avoir sécurisé son objectif de croissance organique pour l'exercice 2025, attendue désormais à 7%, contre 6% précédemment.

NRJ Group

Au troisième trimestre, NRJ Group a généré des revenus de 81,2 millions d'euros, en baisse de 1,2%. Toutes les divisions ont souffert d'un repli de leur activité. La radio a vu son chiffre d'affaires reculer de 0,9%, à 55 millions d'euros, tandis que celui de la télévision a chuté de 26,3%, à 1,4 million d'euros, et les revenus de la Diffusion se sont affaissés de 2,4%, à 20,7 millions d'euros. NRJ Group explique ces difficultés par un marché publicitaire pénalisé par l'instabilité politique et les incertitudes économiques.

OPmobility

Le conseil d'administration d'OPmobility a pris acte de la démission de Laurent Favre, le directeur général du groupe, et de son départ pour des raisons d'ordre personnel. Félicie Burelle a été nommée à l'unanimité pour le remplacer. Elle était auparavant directrice générale déléguée depuis six ans et au sein de l'entreprise depuis 2001. Outre la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie d'OPmobility, elle aura également pour mission de piloter le processus de recherche d'un nouveau directeur général dont la prise de fonction devrait intervenir courant 2026.

Orange

Orange a réalisé avec succès une émission obligataire euros en 5 tranches pour un montant nominal de 5 milliards d'euros, 750 millions d'euros à 3 ans avec un coupon annuel de 2,5%, 1 milliard d'euros à 6 ans avec un coupon annuel de 3,125%, 1,375 milliard d'euros à 9 ans avec un coupon annuel de 3,5%, 1,375 milliard d'euros à 12,5 ans avec un coupon annuel de 3,75% et 500 millions d'euros à 20 ans avec un coupon annuel de 4,125%.

Renault

Renault Group annonce le succès d'une émission obligataire Samouraï d'un montant nominal de 95,2 milliards de yens, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon fixe de 2,17 %. Cette transaction marque le retour de Renault Group sur le marché obligataire japonais depuis 2022. Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.

Prismaflex

Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2025-2026, en repli de 12,5%. L'activité du spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a reculé de 11,3% à taux de change constant. "La conjoncture économique pèse sur la dynamique Print tandis que l'activité Hardware, plus volatile d'un trimestre à l'autre, a été ponctuellement pénalisée par des reports de livraisons, a commenté la société".