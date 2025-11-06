 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 963,50
-1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aperam, Arkema, Hexaom : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 06/11/2025 à 17:46

(AOF) - Aperam

Le spécialiste de l'acier inoxydable annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Arkema

Le chimiste dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Hexaom

Le constructeur de maisons livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

APERAM
29,620 EUR Tradegate -0,60%
APERAM
29,8800 EUR Euronext Amsterdam +0,74%
APERAM
30,320 EUR LSE Intl +1,37%
APERAM
30,5000 USD OTCBB 0,00%
APERAM
29,6400 EUR Sibe +0,20%
ARKEMA
49,0200 EUR Euronext Paris -1,72%
HEXAOM
29,5000 EUR Euronext Paris -3,91%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

