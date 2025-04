Aperam anticipe une hausse d'Ebitda au deuxième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Quant à ses perspectives, Aperam anticipe au second trimestre 2025 une augmentation de l'Ebitda par rapport au premier trimestre. La dette financière nette devrait être moins élevée sur le prochain trimestre.

(AOF) - Au premier trimestre 2025, l'Ebitda ajusté d' Aperam s'élève à 86 millions d’euros contre 116 millions d’euros au quatrième trimestre 2024. Sur cette période, le groupe spécialisé dans l'acier inoxydable enregistre une perte nette de 18 millions d'euros (soit une perte par action de 0,24 euro) contre une perte de 19 millions d'euros il y a un an (soit une perte par action de 0,26 euro). Le groupe avait généré un bénéfice net de 12 millions d'euros au quatrième trimestre 2024. Les ventes sur les trois premiers mois de l'année 2025 s'élèvent à 1,658 milliard d'euros, comme il y a un an.

