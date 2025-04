Aperam anticipe une baisse de son Ebitda ajusté au premier trimestre 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

En conséquence de l'augmentation du fonds de roulement net et des dépenses d'investissement élevées, Aperam "prévoit un flux de trésorerie disponible négatif pour le premier trimestre 2025".

Ses investissements ont été estimés à 200 millions d'euros pour 2025, une part plus importante ayant été dépensée au premier trimestre.

En outre, Aperam anticipe sur les trois premiers mois de l'année 2025 sur une augmentation de la dette financière nette par rapport aux 544 millions d'euros déclarés fin 2024, en raison de l'acquisition de la société américaine Universal Stainless & Alloy Products pour 537 millions de dollars (518 millions d'euros) et d'un fonds de roulement net plus élevé en raison des variations saisonnières.

(AOF) - Aperam s'attend à un Ebitda ajusté au premier trimestre 2025 inférieur à celui du quatrième trimestre 2024 (116 millions d'euros), malgré la hausse saisonnière des livraisons en Europe et la première consolidation d'Universal Stainless. Le producteur d'acier inoxydable table sur un Ebitda ajusté sur cette période à 87 millions d'euros, selon le consensus communiqué ce matin. Ces effets positifs contrastent avec la pression sur les prix en Europe qui reste élevée, l'effet de valorisation clairement négatif et le creux saisonnier au Brésil.

