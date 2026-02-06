 Aller au contenu principal
Aperam anticipe un Ebitda en hausse au T1, dividende maintenu
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 08:56

Le spécialiste de l'acier inoxydable a publié des résultats 2025 marqués par une rentabilité en recul et un net repli du bénéfice.

L'EBITDA ajusté s'établit à 339 MEUR sur l'année, contre 356 MEUR en 2024, tandis que les expéditions sont restées stables à 2,287 Mt. Le quatrième trimestre confirme un ralentissement, avec un EBITDA ajusté de 67 MEUR, en baisse par rapport au trimestre précédent et nettement inférieur au niveau du T4 2024.

Aperam a annoncé vendredi anticiper un Ebitda au premier trimestre 2026 supérieur à celui enregistré au quatrième trimestre 2025.

Le résultat net chute à 9 MEUR sur l'exercice, contre 231 MEUR un an plus tôt, et le BPA retombe à 0,13 EUR.

Le flux de trésorerie disponible avant dividende progresse à 248 MEUR, mais ressort négatif après la prise en compte du paiement lié à l'acquisition d'Universal.

La dette financière nette grimpe à 978 MEUR fin 2025, contre 544 MEUR fin 2024.

Dans un communiqué distinct, Aperam a indiqué proposer de maintenir son dividende de base à 2EUR par action pour 2026.

