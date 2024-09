Aperam anticipe un Ebitda ajusté supérieur au troisième trimestre

(AOF) - Le producteur d'acier Aperam s'attend à ce que son Ebitda ajusté au troisième trimestre soit légèrement supérieur à celui du deuxième trimestre (86 millions d'euros). "Ceci est dû à des volumes stables dans un trimestre saisonnier plus faible, équilibré par l'amélioration du laminoir à chaud au Brésil et les prix stables des matières premières qui ont entraîné une évaluation des stocks légèrement moins positive par rapport au trimestre précédent", précise la société ce matin dans un communiqué.

En outre, Aperam anticipe aussi un capex de 150 millions d'euros pour l'année 2024, dont 103 millions d'euros ont été dépensés au cours du premier semestre.

Le groupe s'attend à ce que sa dette nette au troisième trimestre soit plus élevée en raison de l'augmentation du fonds de roulement net.

En août dernier, Aperam a indiqué que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024 avait diminué de 1,4% à 1,63 milliard d'euros contre 1,66 milliard d'euros au premier trimestre.

