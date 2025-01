Aperam: acquisition d'Universal Stainless finalisée information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Aperam annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe américain Universal Stainless & Alloy Products, l'opération ayant été approuvée par ses actionnaires et ayant reçu toutes les approbations réglementaires requises sans aucune condition.



'L'acquisition souligne l'engagement d'Aperam à étendre sa présence dans l'industrie aéronautique, à se renforcer dans l'acier Alloys & Specialties à l'échelle mondiale, à réduire sa cyclicité et à accroître son exposition aux Etats-Unis', explique-t-il.



Universal Stainless & Alloy Products a été acquise pour une valeur d'entreprise de 537 millions de dollars. Des synergies annuelles totales de 30 millions de dollars sont attendues d'ici cinq ans avec un potentiel d'amélioration supplémentaire.





Valeurs associées APERAM 25,92 EUR Euronext Amsterdam +1,57%