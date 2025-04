Apeo : encours de plus de 450 millions d’euros

(AOF) - Apeo, le fonds destiné aux clients privés à travers l’assurance vie et le Pereco, annonce un encours de plus de 450 millions d’euros, ainsi que son référencement auprès de CNP Assurances. Apeo est désormais disponible dans les contrats d’assurance vie de 10 assureurs français. Le fonds compte aujourd’hui 26 participations dans son portefeuille et a déjà réalisé 3 sorties. Apeo est le FCPR evergreen proposé par Apax by Seven2 et destiné aux clients privés via l’assurance vie et l’épargne retraite collective.

" Apeo enregistre une progression constante de ses encours, atteignant désormais plus de 450 millions d'euros. Cette croissance s'explique par la confiance des nombreux assureurs ayant référencé Apeo, par une collecte régulière, par la création de valeur dans le portefeuille, mais aussi par son modèle : une solution d'investissement de private equity dédiée au capital transmission (LBO), offrant une diversification sectorielle et géographique, principalement en co-investissant systématiquement dans chaque opération réalisée par les fonds institutionnels de Seven2 ", souligne Avidan Geissmann, directeur distribution & partenariats du label Apax by Seven2.