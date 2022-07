Apax Partners promeut Isabelle Hermetet au sein d’Apax Development

(NEWSManagers.com) - Apax Development entre dans une phase de transition progressive. L’activité small cap d’Apax Partners, jusqu’à présent pilotée par Caroline Rémus, voit grimper l’associée Isabelle Hermetet en qualité de coresponsable. A terme, cette dernière pourrait donc être amenée à prendre les commandes d’une équipe qu’elle connait de longue date. Elle a en effet rejoint en 1997 la bannière EPF Partners, devenue Apax Development lors de l’adossement opéré il y a cinq ans. Quant à Caroline Rémus, une page se tournera dans les prochaines années. La dirigeante de l’ex-EPF Partners est l’une des figures du capital-investissement français. Elle avait été la présidente du directoire d’iXEN Partners, puis la directrice générale déléguée de l’Idi, avant d’intégrer les rangs d’EPF il y a dix ans en tant qu’associée-gérante, aux côtés d’Olivier Gindre et de Christian d’Argoubet.

La clarification de la gouvernance d’Apax Development intervient au moment où le gérant annonce le lancement de la levée de son deuxième fonds Apax Development Fund II. L’objectif a été fixé à 350 millions d’euros et la commercialisation devrait officiellement débuter au deuxième semestre 2022. Le fonds investira dans des PME principalement françaises, dans les quatre secteurs de prédilection d’Apax (Tech et télécom, services aux entreprises et financiers, santé, biens de consommation), pour des montant allant de 15 à 50 millions d’euros. L’équipe cherche à attirer des investisseurs institutionnels, mais aussi des particuliers – lesquels pourront investir dès 100.000 euros via le fonds nourricier.