Aon conclut un accord de 17 milliards de dollars pour racheter son concurrent USI Insurance Services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 4 et 5 et d'informations contextuelles tout au long du texte)

Aon AON.N va racheter son concurrent USI Insurance Services dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars auprès de la société de capital-investissement KKR KKR.N , a annoncé lundi ce courtier en assurance.

Ces dernières années, les rachats de grande envergure sont devenus monnaie courante dans le secteur très fragmenté du courtage en assurance, les entreprises se montrant de plus en plus disposées à payer le prix fort pour renforcer leur présence sur le marché et leur avantage concurrentiel.

Cette opération met en évidence les efforts d’Aon pour étendre davantage sa présence sur le vaste segment des assurances du marché intermédiaire, en pleine croissance, qui s’adresse aux entreprises de taille moyenne.

« Le rapprochement avec USI permettra de créer la première plateforme américaine dédiée au marché intermédiaire, d’approfondir notre avantage concurrentiel et de positionner Aon de manière à accélérer sa croissance organique », a déclaré Greg Case, directeur général d’Aon.

« Dans la lignée du succès de notre acquisition de NFP, USI renforcera considérablement notre présence sur le marché intermédiaire et élargira l’accès de notre entreprise au segment de l’assurance excédentaire et de l’assurance complémentaire (E&S) (, ainsi qu’à celui de l’assurance excédentaire et de l’assurance complémentaire (). »

Au cours des dernières décennies, Aon a racheté plusieurs acteurs de renom dans les secteurs de l’assurance et du conseil, notamment le courtier en assurance dommages du marché intermédiaire NFP en 2024, pour un montant de 13 milliards de dollars .

Parmi les autres méga-opérations récentes dans le secteur du courtage en assurance, on peut citer l'acquisition d'AssuredPartners par Arthur J. Gallagher AJG.N pour 13,5 milliards de dollars et le rachat d'Accession Risk Management par Brown & Brown BRO.N pour près de 10 milliards de dollars , toutes deux finalisées l'année dernière.

Fondée en 1994, USI est une société de courtage et de conseil en assurance qui propose des services dans les domaines de l’assurance dommages, des avantages sociaux, des risques personnels, des programmes d’assurance et de la retraite.

Aon, l’un des plus grands courtiers en assurance au monde, accompagne des clients dans plus de 120 pays, les aidant à faire face à une complexité et une volatilité croissantes.

KKR et le fonds de pension canadien Caisse de dépôt et de placement du Québec ont racheté USI, société basée à Valhalla, dans l’État de New York, dans le cadre d’une transaction de 4,3 milliards de dollars en 2014.

Depuis lors, KKR a renforcé sa participation dans la société et est devenu son principal actionnaire .

Pour KKR, l’opération USI s’inscrit dans une reprise des activités de sortie. Le deuxième trimestre a été le trimestre le plus fructueux de son histoire en termes de monétisation .

La transaction USI devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 et devrait contribuer à la hausse du bénéfice ajusté en 2028.

BofA Securities et Citi ont conseillé Aon dans le cadre de cette opération, tandis que Goldman Sachs, Insurance Advisory Partners et Morgan Stanley ont conseillé KKR.