Anywhere Real Estate bondit suite à l'offre de rachat de son rival Compass

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** Les actions d'Anywhere Real Estate
HOUS.K ont bondi de 51,3 % avant l'ouverture du marché à 10,7 $ par rapport au prix de l'offre de rachat de 13,01 $/action
** Les actions de Compass COMP.K chutent de 12,7 % à 8,2 $ après l'annonce de l'opération
** L'opération a une valeur en capital de 1,6 milliard de dollars et une valeur d'entreprise d'environ 10 milliards de dollars
** Les 2 analystes qui couvrent HOUS ont des PTS de 3,50 $ et 4,50 $, selon les données de LSEG, par rapport à la dernière clôture de l'action de 7,07 $
** À la dernière clôture, HOUS a plus que doublé depuis le début de l'année, tandis que COMP a bondi de plus de 60%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer