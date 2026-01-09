Anu Aiyengar, la responsable mondiale des fusions et acquisitions de JPMorgan, estime que l'augmentation des risques est à l'origine d'une hausse des transactions

par Dawn Kopecki

Les négociateurs s'apprêtent à vivre une nouvelle année record en 2026 avec un nombre record d'opérations en préparation, les chefs d'entreprise recherchant la sécurité que procure une plus grande envergure pour faire face aux risques économiques et géopolitiques croissants, a déclaré Anu Aiyengar, la responsable mondiale du conseil et des fusions-acquisitions de JPMorgan JPM.N , lors d'une interview accordée à Reuters. L'année dernière a été la deuxième meilleure année jamais enregistrée pour les fusions-acquisitions, d'une valeur de 5 100 milliards de dollars, malgré des girations de marché à vous retourner l'estomac qui ont suivi les politiques commerciales changeantes du président américain Donald Trump et une fermeture du gouvernement qui a interrompu les introductions en bourse aux États-Unis pendant plus de six semaines.

"Nous sommes dans un monde où le niveau des chocs subis par le système et les sources de ces chocs sont très vastes", a déclaré Aiyengar.

"Il s'agit des perturbations technologiques, de l'IA, de la chaîne d'approvisionnement, des risques géopolitiques, du pétrole, de l'énergie, de tout cela."

Le deuxième mandat de Trump a ouvert une ère où des changements politiques autrefois sans précédent posent désormais des défis quasi quotidiens aux chefs d'entreprise. Les relations des États-Unis avec la Chine et la Russie restent volatiles alors que l'administration Trump lance des opérations militaires spectaculaires et risquées, notamment une attaque contre les installations nucléaires de l'Iran l'année dernière et une opération militaire au Venezuela qui a évincé le président du pays. Dans son pays, Trump s'est heurté aux autorités locales et étatiques et doit faire face à des protestations croissantes après que des agents de l'ICE ont tué une femme de 37 ans de Minneapolis dans sa voiture mercredi - le jour même où il a promis d'empêcher les entreprises de défense de racheter leurs actions si elles n'accéléraient pas la production d'armes. "Si vous dirigez une entreprise, la quantité d'informations que vous devez traiter est énorme... personne ne peut traiter toutes ces informations et trouver les réponses parfaites", a déclaré Aiyengar, sans faire référence à des questions politiques spécifiques.

"Les entreprises qui ont de l'envergure sont capables de mieux résister à ce niveau de volatilité parce qu'elles ont plus de leviers à actionner", a-t-elle ajouté. L'incertitude économique et politique donne lieu à des transactions de plus en plus importantes. L'année dernière, 68 transactions d'une valeur de 10 milliards de dollars ou plus ont été conclues, soit deux fois plus qu'en 2024, selon les données compilées par LSEG. JPMorgan, qui s'est classée au deuxième rang des fusions et acquisitions mondiales l'année dernière, a conseillé 27 d'entre elles, plus récemment en tant que banquier de Warner Bros Discovery dans sa vente de 82,7 milliards de dollars à Netflix

NFLX.O - ou à Paramount Skydance PSKY.O - et dans l'achat par Kimberly-Clark KMB.O de 50,6 milliards de dollars du fabricant de Tylenol Kenvue. Glencore GLEN.L a confirmé jeudi qu'elle était en pourparlers préliminaires en vue d'être rachetée par Rio Tinto, ce qui pourrait donner naissance au plus grand exploitant de mines de métaux au monde.

Rio Tinto est le plus grand exploitant de minerai de fer au monde et vaut environ 142 milliards de dollars, tandis que Glencore est évaluée à 65 milliards de dollars à la dernière clôture des marchés boursiers.

Les matières premières resteront un secteur intéressant à surveiller cette année, tout comme la technologie et l'énergie, a-t-elle déclaré. Les entreprises des secteurs de la consommation et de la santé envisagent également des rapprochements, a-t-elle ajouté.

Dans le passé, les fusions et acquisitions étaient largement motivées par l'optimisme à l'égard de l'économie ou par l'excès de capital, mais cette fois-ci, les conseils d'administration envisagent des combinaisons de plus en plus importantes pour les aider à survivre aux troubles politiques croissants, à la perturbation de l'IA, à l'incertitude économique et à la volatilité du marché, a-t-elle déclaré.

"Cela reflète l'état d'esprit. Vous ne voulez pas rester à la traîne. Vous savez qu'il va y avoir tous ces coups et toute cette volatilité qui vont vous tomber dessus."