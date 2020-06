Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antonio Guterres enjoint à Israël de renoncer à ses projets d'annexion en Cisjordanie Reuters • 24/06/2020 à 15:19









NATIONS UNIES, 24 juin (Reuters) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réclamé mercredi à Israël de renoncer à ses projets d'annexion d'implantations juives en Cisjordanie occupée. "Cette annexion, si elle était mise en oeuvre, constituerait une violation des plus graves du droit international, nuirait sévèrement à la perspective d'une solution à deux Etats et amoindrirait les possibilités d'une reprise des négociations", a-t-il dit devant le Conseil de sécurité. "J'appelle le gouvernement israélien à abandonner ses projets d'annexion", a-t-il ajouté. (Michelle Nichols version française Henri-Pierre André)

