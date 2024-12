Antoine Chapelle quitte Euroclear FundsPlace

Antoine Chapelle a quitté Euroclear FundsPlace le 13 décembre, a appris L’Agefi. Il y était senior analyst team leader depuis avril 2023. Avant cela, il avait travaillé chez Swiss Life Banque Privée en tant que gérant de portefeuilles senior, multi assets, entre juin 2020 et avril 2023. Il avait rejoint cette société à la faveur de l’intégration par Swiss Life Banque Privée de CBT Gestion, où il était gérant senior et partner entre novembre 2011 et juin 2020. La destination future d’Antoine Chapelle n’est pas encore connue, mais nul doute qu’il restera dans le secteur de la gestion d’actifs.

Laurence Marchal