Antoine Arnault promu au comité exécutif de LVMH

Antoine Arnault, fils du PDG Bernard Arnault, a été promu lundi au comité exécutif de LVMH

LVMH.PA , où siège déjà sa soeur Delphine Arnault.

Bernard Arnault, âgé de 76 ans, a cinq enfants tous impliqués dans la gestion de son empire du luxe, qu'il dirige depuis près de 40 ans. Seuls les deux aînés, Delphine, 50 ans et PDG de Christian Dior, et désormais Antoine, 48 ans et directeur Image et Environnement du groupe, font partie du comité exécutif.

Véronique Courtois, portée à la tête de Parfums Christian Dior et de la division Beauté du groupe, a également été nommée lundi au sein de ce comité exécutif tandis que Stéphane Rinderknech quitte le groupe pour poursuivre de nouveaux projets, a dit LVMH.

(Tassilo Hummel et Elena Smirnova)