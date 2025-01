Antofagasta: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Antofagasta s'adjuge plus de 3% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez Canaccord Genuity de 'conserver' à 'achat', au vu d'un potentiel de progression de 30% du titre par rapport à son objectif de cours maintenu à 2065 pence.



Le broker indique avoir abaissé ses projections de production et d'EBITDA en 2024-25 pour la compagnie minière chilienne, tout en rehaussant ses attentes de dépenses d'investissement et de dette nette pour 2025.



En dépit de ces révisions négatives, Canaccord maintient son objectif de cours et avec le recul général du cours de Bourse depuis la mi-2024, il voit maintenant 'un meilleur potentiel de hausse pour l'action qu'à la plupart des points au second semestre 2024'.





Valeurs associées ANTOFAGASTA 1 662,00 GBX LSE +4,46%