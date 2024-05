Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Antin: un ancien McKinsey nommé conseiller senior information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé jeudi la nomination en tant que conseiller senior d'Eric Labaye, un ancien consultant de la firme McKinsey.



Cité dans un communiqué, Alain Rauscher, le directeur général d'Antin, explique que l'arrivée d'Eric Labaye va permettre au fonds spécialisé dans les infrastructures de renforcer son expertise sectorielle et de faciliter la prise de décision.



Chez McKinsey, Eric Labaye s'était notamment spécialisé dans les secteurs des télécoms, des hautes technologies et de l'industrie, mais travaillait aussi sur des questions liées à la croissance, à la productivité ou à la numérisation de l'économie.



Il avait fini par rejoindre, en 2005, le conseil d'administration de la société de conseil américaine.



Suite à son départ de McKinsey, en 2018, il était devenu président pendant cinq ans de l'Ecole polytechnique et de l'Institut polytechnique de Paris.



Diplômé lui-même de Polytechnique et titulaire d'un MBA de l'Insead, il présidait depuis 2023 la société de conseil Idel Partners, qu'il a contribuée à fonder.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris -0.15%