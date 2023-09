Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: sortie prochaine du SBF120 information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa revue des indices de la famille CAC, Euronext annonce la sortie d'Antin Infrastructure Partners de l'indice SBF120, qui interviendra après la clôture des marchés le vendredi 15 septembre et sera effective à compter du lundi 18 septembre.



La société de gestion d'investissements quittera l'indice en même temps que le développeur immobilier Altarea et le distributeur alimentaire Casino, pour y être remplacés par Lectra, Argan et X-Fab Silicon.



Pour rappel, le SBF120 regroupe les 120 premières sociétés françaises en termes de liquidité et de capitalisation. La famille CAC fait l'objet d'une revue trimestrielle (mars, juin, septembre et décembre), avec un examen annuel complet en septembre.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris +0.68%