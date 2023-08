Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: quasi-doublement du BPA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners annonce pour le premier semestre 2023, un BPA sous-jacent quasiment doublé (+98,2%) à 0,35 euro, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en augmentation de 72,5% à 82,8 millions d'euros, pour des revenus en progression de 43,8% à 138,1 millions.



Ses actifs sous gestion (AUM) se sont accrus de 37,4% sur 12 mois à 30,7 milliards d'euros, (dont 19,7 milliards d'euros d'AUM payants de management fees) et la collecte de fonds s'est élevée à 1,2 milliard d'euros au premier semestre 2023.



Le dividende intérimaire en numéraire a plus que doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 0,32 euro par action, et selon des perspectives précisées, le Flagship Fund V devrait atteindre environ 10 milliards d'euros d'ici fin 2023 et 12 milliards en 2024.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris 0.00%