Antin nomme un responsable des relations investisseurs en Asie-Pacifique

Antin Infrastructure Partners a annoncé mercredi la nomination avec effet immédiat de Duncan Welsh au poste de directeur des relations investisseurs, afin de renforcer sa présence auprès des investisseurs institutionnels en Asie-Pacifique.

Basé à Melbourne (Australie), Duncan Welsh sera chargé de créer une nouvelle antenne locale afin de consolider l'ancrage de la société dans la région APAC, en complément du bureau existant à Séoul (Corée du Sud).

Placé sous la responsabilité de Sébastien Lecaudey, associé principal et responsable des relations investisseurs, Duncan Welsh aura pour mission de développer les relations avec les investisseurs actuels et futurs en Australie et en Asie du Sud-Est.

Le groupe de capital-investissement, spécialisé dans le domaine des infrastructures, souligne que sa recrue, qui affiche plus de 15 ans d'expérience dans les relations avec les investisseurs institutionnels en Asie-Pacifique, avait précédemment occupé le poste de responsable des relations investisseurs et des opérations clients chez IFM Investors.

Il a notamment travaillé sur des opérations de levées de fonds, la gestion de relations clients et le développement commercial dans les secteurs des infrastructures et du capital-investissement.