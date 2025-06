Antin: le directeur financier sur le départ information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé jeudi que Patrice Schuetz, son directeur financier depuis 2021, allait quitter ses fonctions à la mi-juillet afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles en dehors de l'Europe.



Le fonds d'investissement, spécialisé dans les infrastructures, indique qu'un processus de recrutement a été lancé afin d'identifier son successeur.



En attendant, c'est Mélanie Biessy, la directrice opérationnelle (COO) de la société, qui assurera en plus de son rôle actuel les fonctions de directrice financière par intérim.



Dans un communiqué, Antin rappelle que Patrice Schuetz a joué un rôle clé dans le renforcement de ses résultats financiers, l'allocation des fonds, les relations avec les actionnaires, le développement stratégique et la gestion des risques, notamment lors de l'introduction en Bourse réalisée en septembre 2021.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS 10,900 EUR Euronext Paris -0,91%