Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: le concert historique dépasse les 90% des votes information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 14:12









(CercleFinance.com) - Le concert des actionnaires historiques a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 24 septembre, le seuil de 90% des droits de vote d'Antin Infrastructure Partners et détenir 84,85% du capital et 91,62% des droits de vote, au résultat d'une attribution de droits de vote double.



À cette occasion, Alain Rauscher a indiqué avoir franchi individuellement en hausse le seuil du tiers des droits de vote, un franchissement qui a fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris -1.71%