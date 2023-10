Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: l'ex-CEO de Cellnex devient conseiller information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners annonce la nomination de Tobías Martínez, fondateur et ancien CEO (de 2015 à juin 2023) du groupe espagnol d'infrastructures télécoms Cellnex Telecom, en tant que conseiller principal (senior advisor).



'Tobías Martínez aidera à identifier des opportunités de croissance dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, du numérique, des transports et des infrastructures sociales en Europe et en Amérique du Nord', explique le groupe d'investissement.





