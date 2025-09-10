Antin Infrastructure Partners : profits en hausse au premier semestre

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a dévoilé des résultats en hausse, hors catch-up fees. Sur cette base, le résultat net a progressé de 1,3%, à 55,2 millions d’euros. L’Ebitda sous-jacent a augmenté de 7,1%, à 79,7 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a progressé de 8%, à 148,2 millions d’euros, dont 144,9 millions d’euros de management fees, en hausse de 0,7%. Les actifs sous gestion ont progressé de 4,2% à 33 milliards d'euros, dont 21,8 milliards d'euros, en augmentation de 6,2%, versant des commissions.

" Notre discipline stricte en matière de déploiement de capitaux et nos attentes élevées en matière de rendement nous ont amenés à nous abstenir de tout nouvel investissement ou sortie au cours du semestre, mais l'activité d'investissement a repris après la clôture avec l'annonce de l'acquisition de Matawan dans le cadre de notre stratégie NextGen " a déclaré le PDG, Alain Rauscher.

Avant d'ajouter : " Le contexte actuel est difficile et nous a amenés à ajuster légèrement nos perspectives pour l'ensemble de l'année afin de tenir compte des effets de change, mais il offre également de nombreuses opportunités, et notre comité d'investissement envisage plusieurs nouveaux investissements afin de tirer parti de la résilience de la classe d'actifs des infrastructures. "

Antin Infrastructure Partners a proposé un acompte sur dividende de 0,36 euro par action, à distribuer le 14 novembre 2025.

La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures a affiné ses perspectives pour 2025 en raison d'impacts des changes défavorables. Elle vise un Ebitda sous-jacent d'environ160 millions.

Elle rappelle que son flottant s'est élargi en janvier 2025 pour la première fois depuis son introduction en bourse grâce à un placement d'actions par un groupe d'associés actuels et anciens.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports, les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;

- Actifs sous gestion de 30,6 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (30 %), l’Espagne-Portugal (16 %), le Royaume-Uni (20 %), la France (13 %), l’Italie (9 %) et le reste de l’Europe ;

- Ambition : renforcement des positions dans le secteur des d’infrastructures publiques via des investissements majoritaires portés par des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs ;

- Capital détenu à 85 % par les associés, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- investissements répartis entre 8 fonds : 5 Flagship (200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés), Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total), NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ investis à fin juin) et NextGen Infrastructures (1,2 Md€),

- élargissement de la base des fonds investisseurs, au nombre de 320 à fin 2023 ;

- amélioration continue de la plateforme opérationnelle propriétaire ;

- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone, notée très favorablement par les agences spécialisées :

- évaluation systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,

- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,

- intégration des critères ESG idans les facilités de crédit des fonds et sociétés en portefeuille ;

- Nouvelle ambition pour 2027 : le transport de passagers via TGV entre Paris et les grandes villes de la façade atlantique via l’investissement d’1 Md€ dans la société Proxima ;

- Bilan non endetté avec 422 M€ de liquidités.

Défis

- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;

- Retour sur investissement des récentes prises de participations ou acquisitions : OPDEnergy, Hofi, PearlX et Excellence Imagerie ;

- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;

- Objectifs 2024 : levée totale de capitaux pour le fonds, Flagship Fund V (+ de 10Mds€), bénéfice net au moins égaux à celui de 2023, de 128 M€ ;

- Dividende de 0,71 €, soit un taux de distribution de 100%, après versement d’un acompte de 0,32 € en novembre.