Antin Infrastructure Partners, plus forte baisse du SBF120 à la mi-séance du mardi 22 août 2023

(AOF) - Antin Infrastructure Partners (-0,89% à 13,42 euros)

Antin Infrastructure Partners, société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures, se dirige vers une deuxième séance dans le rouge cette semaine. Son titre perd près de 19% sur un mois. Malgré sa chute boursière, Antin a dégagé un chiffre d'affaires qui ressort en hausse de 43,8% à 138,1 millions d'euros au premier semestre. L'Ebitda sous-jacent a atteint 82,8 millions d'euros, en croissance de 72,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports et les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;

- Actifs sous gestion de 22,7 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (21 %), l’Espagne-Portugal (24 %), les Pays-Bas (19 %), le Royaume-Uni (16 %), la France (14 %) et le reste de l’Europe ;

- Modèle d’affaires d’investissements dans les infrastructures, via des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs, et agilité via la plateforme opérationnelle ;

- Capital détenu à 84,82 % par les partenaires-actionnaires, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil ;

- Bilan renforcé lors de l’augmentation de capital de l’automne 2021, non endetté avec 392 M€ de trésorerie à fin juin 2022.

Enjeux

- Stratégie d’investissements : prises de participations majoritaires dans les entreprises offrant un service essentiel via 6 fonds : 4 Flagship (investissements de 200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés) et diversification avec 1 fonds Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total) et 1 fonds NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ engagés) ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration de la plateforme opérationnelle propriétaire;

- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone:

- prise en compte systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,

- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,

- intégration des critères ESG dans les facilités de crédit des fonds et des sociétés en portefeuille ;

- Retombées de l’ouverture du bureau à Singapour destiné à élargir la base d’investisseurs ;

- Après le lancement du 5ème fonds Flagship (10 à 11 Mds€ d’engagements attendus d’ici fin 2023), vers un 2ème fonds Midcap en 2023.

Défis

- Retour sur investissement des récentes prises de participations : Elephant Energy, TAW Charging, Power Dot, HOFI et OpticalTel ;

- Exposition forte à la hausse des taux d’intérêt ;

- Net repli de la valorisation boursière depuis septembre après la publication de résultats semestriels en baisse ;

- Distribution au taux de 90 %, versée avec acomptes -0,14 € à mi-novembre.