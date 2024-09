Antin Infrastructure Partners : légère augmentation des profits semestriels

(AOF) - Au premier semestre, Antin Infrastructure Partner a enregistré un bénéfice net sous-jacent en progression de 1,5% à 61,7 millions d'euros. L'Ebitda sous-jacent affiche une hausse de 1,4% à 84 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 57% contre 60% en 2022. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,4 % à 146,9 millions d'euros, avec des frais de gestion contractés à long terme représentant 97% du chiffre d'affaires total.

Le taux de distribution des dividendes a été maintenu à environ 100 %, avec un dividende intérimaire proposé de 0,34 euro par action.

Les actifs sous gestion ont progressé de 3% à 31,7 milliards d'euros et les actifs sous gestion payants des management fees ont augmenté de 4,2% à 20,6 milliards d'euros.

Les montants investis au 1er semestre 2024 ont doublé à 1,6 milliard d'euros par rapport au premier semestre de l'année dernière. Trois nouveaux investissements ont été annoncés dans le cadre des stratégies d'investissement Flagship et NextGen.

Le Flagship Fund V a atteint 9,4 milliards d'euros au 30 juin 2024 et est en bonne voie pour dépasser son objectif de 10 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.

Points-clés

- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports, les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;

- Actifs sous gestion de 30,6 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (30 %), l’Espagne-Portugal (16 %), le Royaume-Uni (20 %), la France (13 %), l’Italie (9 %) et le reste de l’Europe ;

- Ambition : renforcement des positions dans le secteur des d’infrastructures publiques via des investissements majoritaires portés par des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs ;

- Capital détenu à 85 % par les associés, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- investissements répartis entre 8 fonds : 5 Flagship (200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés), Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total), NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ investis à fin juin) et NextGen Infrastructures (1,2 Md€),

- élargissement de la base des fonds investisseurs, au nombre de 320 à fin 2023 ;

- amélioration continue de la plateforme opérationnelle propriétaire ;

- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone, notée très favorablement par les agences spécialisées :

- évaluation systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,

- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,

- intégration des critères ESG idans les facilités de crédit des fonds et sociétés en portefeuille ;

- Nouvelle ambition pour 2027 : le transport de passagers via TGV entre Paris et les grandes villes de la façade atlantique via l’investissement d’1 Md€ dans la société Proxima ;

- Bilan non endetté avec 422 M€ de liquidités.

Défis

- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;

- Retour sur investissement des récentes prises de participations ou acquisitions : OPDEnergy, Hofi, PearlX et Excellence Imagerie ;

- Objectifs 2024 : levée totale de capitaux pour le fonds, Flagship Fund V (+ de 10Mds€), bénéfice net au moins égaux à celui de 2023, de 128 M€ ;

- Dividende de 0,71 €, soit un taux de distribution de 100%, après versement d’un acompte de 0,32 € en novembre.