Antin Infrastructure Partners : Guillaume Friedel et Ashkan Karimi promus Senior Partner

(AOF) - Antin Infrastructure Partners annonce le renforcement de son équipe de senior partners avec les promotions de Guillaume Friedel et Ashkan Karimi, avec effet immédiat. Guillaume Friedel a débuté sa carrière en 2006 comme analyste au Credit Suisse avant de rejoindre Antin en 2008 à Paris. Il est devenu Investment Partner en 2018 et est installé à New York depuis 2019.

De son côté, Ashkan Karimi a rejoint Antin en 2011 et est devenu partner en 2019. Il dirige l'équipe juridique d'Antin. Avant de rejoindre Antin, il était associate dans les bureaux parisiens de Weil, Gotshal and Manges (2005-2006), puis de Sullivan & Cromwell (2006-2011).