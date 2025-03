Antin Infrastructure Partners cible un Ebitda sous-jacent supérieur à 160 millions d'euros en 2025

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a dévoilé un résultat net, un Ebitda et un chiffre d’affaires record au titre de 2024. Le résultat net a progressé de 6,6% à 136,3 millions d’euros et l’Ebitda sous-jacent a augmenté de 6,5% à 186,9 millions d’euros. La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures visait un Ebitda sous-jacent au moins égal à celui de 2023 de 175 millions d'euros. Le chiffre d’affaires a progressé de 12,6% à 318,4 millions d’euros. Les management fees ont augmenté de 11,02% à 309,4 millions d’euros.

Les actifs sous gestion ont progressé de 7,2% à 33,3 milliards d'euros, dont 21,6 milliards d'euros, en augmentation de 7,3%, versant des commissions.

Le closing du Flagship Fund V s'est fait à 10,2 milliards d'euros, dépassant ainsi l'objectif initial de 10 milliards d'euros. Antin Infrastructure Partners souligne qu'il s'agit de la plus importante levée de fonds d'infrastructure au monde en 2024

Antin Infrastructure Partners a proposé un dividende annuel stable de 0,71 euro par action, dont 0,37 euro à distribuer le 18 juin 2025.

Cette année, la société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures vise un Ebitda sous-jacent supérieur à 160 millions d'euros et dividende stable. Elle anticipe par ailleurs une croissance significative des résultats d'ici 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports, les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;

- Actifs sous gestion de 30,6 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (30 %), l’Espagne-Portugal (16 %), le Royaume-Uni (20 %), la France (13 %), l’Italie (9 %) et le reste de l’Europe ;

- Ambition : renforcement des positions dans le secteur des d’infrastructures publiques via des investissements majoritaires portés par des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs ;

- Capital détenu à 85 % par les associés, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- investissements répartis entre 8 fonds : 5 Flagship (200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés), Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total), NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ investis à fin juin) et NextGen Infrastructures (1,2 Md€),

- élargissement de la base des fonds investisseurs, au nombre de 320 à fin 2023 ;

- amélioration continue de la plateforme opérationnelle propriétaire ;

- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone, notée très favorablement par les agences spécialisées :

- évaluation systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,

- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,

- intégration des critères ESG idans les facilités de crédit des fonds et sociétés en portefeuille ;

- Nouvelle ambition pour 2027 : le transport de passagers via TGV entre Paris et les grandes villes de la façade atlantique via l’investissement d’1 Md€ dans la société Proxima ;

- Bilan non endetté avec 422 M€ de liquidités.

Défis

- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;

- Retour sur investissement des récentes prises de participations ou acquisitions : OPDEnergy, Hofi, PearlX et Excellence Imagerie ;

- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;

- Objectifs 2024 : levée totale de capitaux pour le fonds, Flagship Fund V (+ de 10Mds€), bénéfice net au moins égaux à celui de 2023, de 128 M€ ;

- Dividende de 0,71 €, soit un taux de distribution de 100%, après versement d’un acompte de 0,32 € en novembre.