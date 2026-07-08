Antin étoffe son équipe de Londres avec deux nominations

Antin Infrastructure Partners annonce le renforcement de son équipe de Senior Partners avec la promotion de Francisco Cabeza et de Maximilian Lindner, avec effet immédiat, portant à dix le nombre total de Senior Partners du groupe. Basés à Londres, ils viendront renforcer l'équipe de direction locale aux côtés de son responsable, Simon Söder.

Francisco Cabeza a rejoint Antin en 2022 en tant qu'associé à Londres, fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier. Il a notamment passé 11 ans au sein de la division Banque d'investissement de Goldman Sachs, où il a atteint le rang de managing director et dirigé l'activité de M&A pour la péninsule Ibérique.

Maximilian Lindner a quant à lui rejoint Antin en 2013. Il a gravi les échelons au sein de la société d'investissement spécialisée dans les infrastructures, passant du poste d'associé à Paris à celui d'associé à Londres, après avoir travaillé chez Macquarie et Oakley Capital.

"Grâce à cette équipe de direction renforcée à Londres, qui complète les récentes nominations de Senior Partners à Paris et à New York, nous sommes idéalement positionnés pour poursuivre le développement de notre plateforme dans le cadre de ce nouveau cycle de levée de fonds", commente le cofondateur, CEO et président du conseil, Alain Rauscher.