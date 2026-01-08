Antin entre sur le marché des essais cliniques avec l'acquisition d'Emsere
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 10:39
Basée à Leiden (Pays-Bas), Emsere fournit aux entreprises de recherches contractuelles (CRO) et aux laboratoires pharmaceutiques des dispositifs allant des centrifugeuses aux outils de mesure des signes vitaux, en passant par des systèmes de surveillance cardiovasculaire et respiratoire, des équipements d'imagerie et des solutions de tests d'effort cardio-pulmonaires.
Crée en 1996, Emsere compte plus de 13 000 références en portefeuille pouvant être livrées dans plus de 100 pays, à la fois via ses propres centres de distribution et des partenariats logistiques avec des tiers. Parmi ses clients figurent six des dix plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux ainsi que sept des dix principales CRO à l'échelle mondiale.
Cet investissement - le huitième réalisé par le fonds Mid Cap Fund I d'Antin doté d'une enveloppe de 2,2 milliards d'euros - s'inscrit dans le cadre de la stratégie du fonds spécialisé dans les infrastructures visant à cibler des investissements de taille petite à moyenne dans des entreprises d'infrastructure établies en Europe et en Amérique du Nord, dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, du numérique, des transports et des infrastructures sociales.
L'opération devrait être finalisée dans le courant du premier semestre.
