Antin: élargissement du flottant via une cession d'actions

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners fait part d'un placement d'actions élargissant son flottant pour la première fois depuis son introduction en Bourse en septembre 2021, via la vente de certaines actions Antin par un groupe de partenaires actuels et passés.



Les vendeurs ont cédé en tout environ 4,55 millions d'actions Antin, représentant de l'ordre de 2,5% du capital de la société d'investissement spécialisée dans les infrastructures, à un prix de 10,4 euros par action.



Cette opération a accru le flottant de 8,5%, soit environ 2,3 millions d'actions pour atteindre environ 16,2% du capital, un nombre d'actions équivalent ayant en outre été racheté par un groupe de partenaires, dont le PDG Alain Rauscher.





