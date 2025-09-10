 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 761,35
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Antin bien orienté après ses résultats semestriels
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 10:30

(Zonebourse.com) - Antin Infrastructure Partners prend plus de 3% après l'annonce par la société, à l'occasion de sa publication semestrielle, d'un acompte sur dividende de 0,36 euro par action (soit un montant de 64,5 MEUR) qui sera distribué le 14 novembre.

S'il a vu son BPA sous-jacent reculer de 10% à 0,31 EUR au premier semestre, son EBITDA sous-jacent n'a baissé que de 5,2% à 79,7 MEUR, dépassant de 7% les attentes du marché, selon Jefferies.

Le broker souligne que les revenus, en croissance de 1% à 148,2 MEUR, ont dépassé de 2% le consensus, tandis que les dépenses opérationnelles ajustées sont ressorties 4% plus basses, à 69 MEUR.

Pour refléter des effets de changes négatifs, Antin précise ajuster sa prévision d'EBITDA sous-jacent pour l'ensemble de l'exercice 2025, l'attendant désormais à environ 160 MEUR, et non plus supérieure à 160 MEUR.

Valeurs associées

ANTIN INFRA. PARTNERS
11,0800 EUR Euronext Paris +0,91%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank