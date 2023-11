Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: acquisition d'un spécialiste de la détection incendie information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 09:16









(CercleFinance.com) - Antin a annoncé lundi l'acquisition de Consilium Safety, l'un des leaders mondiaux de la fourniture d'infrastructures de détection d'incendie



Le fonds d'investissement, qui détient plus de 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion, indique avoir racheté cette entreprise suédoise, créée en 1912, auprès de Nordic Capital, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Présent dans une cinquantaine de pays, Consilium Safety dispose d'une base installée de quelque 75.000 systèmes de détection d'incendie, de flamme et de fuite de gaz, auprès des secteurs de la marine, de l'énergie, du transport et du bâtiment.



Il s'agit du troisième investissement réalisé via son Flagship Fund V.





