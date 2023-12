Anticipation de CA 2023 revue à la baisse

Update sur les perspectives de fin d’année du groupe

Alpha Mos a annoncé vendredi soir un sales warning sur son exercice 2023, avec des revenus attendus à présent en baisse pour l’année (vs une croissance organique précédemment, non quantifiée) du fait de décalages de commandes inopinés. Le groupe table sur l’atteinte d’un CA annuel de 4,8 M€, soit un recul d’environ -17%.

Révision de nos estimations

Nous ajustons notre prévision de revenus 2023e à la nouvelle guidance. Cette dernière implique un chiffre d’affaires S2 très faible (décroissance de près de -40%) alors que le S1 avait été de bonne tenue sur la top line (+14%). Nos attentes de résultats se retrouvent mécaniquement impactées (EBE 2023e de -3,7 M€ vs -2,5 M€ précédemment et RN de -4,4 M€ vs -3,4 M€). A plus long terme, le management du groupe confirme que ses perspectives de croissance restent intactes, notamment grâce à la montée en puissance et la solidité des partenariats établis avec les plus grands comptes d’Alpha Mos.

Nous dégradons le titre à Neutre (vs Achat)

Notre prudence et nos craintes autour du manque de visibilité de l’activité à court terme (voir notre dernier flash) se sont finalement révélées justifiées. En conséquence et suite à ce warning, nous abaissons notre recommandation à Neutre (vs Achat) sur le titre et revoyons notre objectif de cours à 1,20 € (vs 2,50 €). Nous estimons que la visibilité est toujours insuffisante sur les mois à venir et que le groupe n’est pas à l’écart de nouveaux reports en début d’année prochaine dans le cas où le contexte économique ne s’améliorerait pas suffisamment rapidement. A plus long terme, nous restons convaincus de la pertinence des solutions offertes par Alpha Mos et du potentiel commercial du modèle.