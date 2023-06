Anticipant une croissance de 30 % au S1 2023 des réservations et actes, les dirigeants et actionnaires de REALITES renforcent les ressources financières du Groupe pour plus de 30 M€

Saint-Herblain, le 1er juin 2023, 17h45. Dans un marché de l’immobilier demeurant en difficulté, le groupe de développement territorial REALITES anticipe une croissance de 30 % de ses réservations et de ses actes authentiques HT par rapport au premier semestre 2022 (données non auditées). Pour soutenir cet élan, les dirigeants et actionnaires renforcent de plus de 30 M€ les ressources financières du Groupe.

La croissance du Groupe est portée par son positionnement innovant et intégré de développeur territorial, la complémentarité de ses deux métiers, la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’usage, et la qualité de son portefeuille de projets institutionnels.

Forts de cette dynamique, les dirigeants et actionnaires stratégiques de REALITES ont procédé ces dernières semaines à un renforcement des ressources financières du Groupe pour un montant total de plus de

30 M€, investis en capital au niveau des projets immobiliers. A ce montant s’ajoute l’économie de plus de 4 M€ réalisée du fait de l’absence de distribution de dividendes.

Cette marque de confiance démontre une fois de plus leur détermination et leur engagement dans la stratégie du Groupe.