Anthropic va consacrer 5 % de son capital à un nouveau « fonds d'intérêt général »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le fonds pourrait acquérir 2 % d'actions supplémentaires pour chaque hausse de 50 % de la valorisation d'Anthropic

* Le fonds pourrait soutenir des dons à des associations à but non lucratif, des distributions directes et des initiatives visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail

* Musk recommande de « donner les actions directement au public »

(Réécriture générale du texte et ajout du commentaire de Musk au paragraphe 6)

par Abu Sultan

Le laboratoire d’IA Anthropic, développeur de Claude, a annoncé dimanche qu’il consacrerait 5 % de ses actions à un nouveau fonds d’intérêt public afin de disposer d’une flexibilité et d’une envergure accrues pour effectuer des dons au « bien commun ».

Le fonds proposé serait constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée détenue à 100 % et recevrait 2 % supplémentaires des actions d’Anthropic, à la discrétion du conseil d’administration, pour chaque augmentation de 50 % de la valeur de l’entreprise au-delà d’un seuil de référence qui n’a pas encore été divulgué.

Cette initiative intervient alors qu’Anthropic prévoit l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire en tant que « société d’intérêt public » , une structure juridique qui impose à la direction de prendre en compte certains intérêts plus larges, au-delà de la simple réalisation de bénéfices pour les investisseurs.

L’entreprise, qui se positionne comme un laboratoire d’IA privilégiant la sécurité avant tout, a déclaré que l’IA pourrait présenter « des risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité » et a consacré environ 80 pages sur les 261 que compte le corps principal de son prospectus à la présentation des facteurs de risque.

Anthropic a indiqué dans un article de blog que son « Public Benefit Fund » pourrait soutenir des initiatives telles que des dons à des associations à but non lucratif, des distributions directes à des populations spécifiques et des efforts visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail.

Elon Musk, qui dirige xAI, concurrent d’Anthropic, a déclaré sur X qu’il recommandait de « distribuer les actions directement au public ».

Anthropic a cité l’impact potentiel de l’IA sur les travailleurs comme l’un des axes prioritaires du nouveau fonds, s’appuyant sur un engagement de 200 millions de dollars annoncé précédemment pour étudier et faire face aux bouleversements du marché du travail.

Des entreprises mondiales ont supprimé des milliers d’emplois après avoir investi massivement dans l’IA, nombre d’entre elles, principalement des entreprises technologiques, mettant en avant les gains d’efficacité résultant de l’adoption rapide de cette technologie.

Une étude du FMI montre qu’environ 40 % des emplois seront soit améliorés, soit dévalorisés, soit supprimés par l’IA, ce chiffre pouvant atteindre 60 % dans les économies avancées, a déclaré la semaine dernière la directrice générale Kristalina Georgieva.

PAS POUR DES DONS POLITIQUES

Le géant de l’IA a déclaré qu’aucune des participations détenues par son fonds ne serait utilisée à des fins de lobbying ou de dons politiques, que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger.

Les décideurs politiques américains envisagent de renforcer la surveillance de l’intelligence artificielle, tandis que les entreprises du secteur redoublent d’efforts pour influencer la manière dont cette technologie sera réglementée.

Compte tenu de l’engagement de ses cofondateurs à faire don de 80 % de leurs parts et d’un programme de dons jumelés pour les employés, environ 20 % des actions d’Anthropic seront consacrées à des fins d’intérêt public, à l’exclusion de toute action supplémentaire ajoutée ultérieurement.

Anthropic a indiqué qu’elle donnerait davantage d’informations dans les mois à venir sur la gouvernance du fonds, sa structure et les seuils d’évaluation susceptibles d’accroître sa participation. Elle prévoit également de publier un rapport d’intérêt public détaillant les progrès accomplis dans la réalisation de sa mission.