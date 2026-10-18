Anthropic va céder 5 % de son capital à un nouveau fonds d'intérêt général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Anthropic a annoncé dimanche qu'elle allait consacrer 5 % de ses actions à un nouveau fonds d'intérêt général, sous réserve de l'accord des actionnaires, cette participation pouvant augmenter à mesure que la valorisation de l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle progresse.
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