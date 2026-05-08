Anthropic signe un contrat de 1,8 milliard de dollars avec Akamai dans le domaine de l'IA dans le cloud, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dansl'intelligence artificielle Anthropic a signé un contrat de 1,8 milliard de dollars avec Akamai Technologies AKAM.O pour répondre à la demande croissante de ses logiciels d'IA, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* L'action Akamai a bondi de 25 % jeudi après que la société eut annoncé, dans son communiqué de résultats, la conclusion d'un accord cloud à long terme avec un fournisseur de modèles de pointe, sans toutefois nommer son partenaire.

* Vendredi, en séance régulière, le titre a progressé d'environ 28 % à 149,05 dollars.

* Akamai et Anthropic ont tous deux refusé de commenter.

* La société spécialisée dans le cloud et la cybersécurité prévoit un chiffre d'affaires d' s de dollars pour le deuxième trimestre, compris entre 1,08 et 1,10 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,10 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le directeur général Tom Leighton a déclaré à Reuters qu'Akamai était bien placée pour s'assurer l'accès à tous les composants, processeurs et cartes graphiques, même si les prix de ces composants ont augmenté.

* Mercredi, Anthropic a annoncé avoir conclu un accord pour exploiter les ressources informatiques de SpaceX, la société d'Elon Musk, marquant ainsi un rapprochement avec un ancien détracteur et un coup de pouce pour les deux entreprises dans la course à l'intelligence artificielle.