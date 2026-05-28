Anthropic s'apprête à déployer Claude Mythos dans les semaines à venir et lance Opus 4.8

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les modèles tout au long du texte)

Anthropic a annoncé jeudi le lancement d'une version améliorée du modèle Claude Opus 4.8, alors même qu'elle s'apprête à mettre à la disposition de tous ses clients, dans les semaines à venir, son puissant modèle Mythos, susceptible d'influencer les marchés.

Mythos est le grand modèle linguistique du laboratoire d'IA doté de capacités avancées en matière de cybersécurité, dont l'impact a suscité des inquiétudes parmi les dirigeants d'entreprise et les leaders mondiaux.

Dans le cadre du projet Glasswing , de grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon AMZN.O , Microsoft

MSFT.O et Apple AAPL.O sont autorisées à utiliser Mythos à des fins de cybersécurité.

La société a déclaré qu'Opus 4.8 serait disponible au même prix que son prédécesseur et présenterait des améliorations sur l'ensemble des critères d'évaluation, en particulier en matière d'honnêteté.

Les premiers testeurs indiquent que le modèle est plus enclin à signaler les incertitudes liées à son travail et moins susceptible de faire des affirmations non fondées, a ajouté Anthropic.

“Un problème général avec les modèles d'IA est qu'ils tirent parfois des conclusions hâtives, affirmant avec assurance avoir progressé dans leur travail malgré le manque de preuves”, a déclaré le créateur de Claude.